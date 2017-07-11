В Шяуляй с кладбища украли надгробие
ru.DELFI.lt
вторник, 11 июля 2017 г. 13:58
Полиции сообщили, что в промежутке между 20 июня и 7 июля в Шяуляй, с находящегося по адресу ул.Донелайчё кладбища было похищено надгробие тети женщины (1974 года рождения.
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Полиция Каунасского округа во вторник днем сообщила о том, что в 16.07 часов на дороге А-1 (Каунас-Вильнюс), недалеко от сгоревшего кафе Bajorkiemis, автомобиль Peugeot врезался в дорожные ограждения. Образовалась пробка.
11 июля, в 14.15 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Карейвю и Вяркю столкнулись три автомобиля: Audi, Opel и Volkswagen. из-за ДТП образовался затор на ул. Карейвю, она буквально стала непроездной.
Во вторник около полудня в Каунасском районе внедорожник Nissan съехал с дороги и повис на краю канавы недалеко от пешеходного перехода.
Полиции сообщили, что в промежутке между 20 июня и 7 июля в Шяуляй, с находящегося по адресу ул.Донелайчё кладбища было похищено надгробие тети женщины (1974 года рождения.
Каунасские полицейские 10 июля днем получили сообщение о том, что пьяный мужчина грозится выбросить с балкона девочку.