В Шяуляй с кладбища украли надгробие

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ru.DELFI.lt
вторник, 11 июля 2017 г. 13:58
Полиции сообщили, что в промежутке между 20 июня и 7 июля в Шяуляй, с находящегося по адресу ул.Донелайчё кладбища было похищено надгробие тети женщины (1974 года рождения.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis
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