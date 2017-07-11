Полиции сообщили, что в промежутке между 20 июня и 7 июля в Шяуляй, с находящегося по адресу ул.Донелайчё кладбища было похищено надгробие тети женщины (1974 года рождения.

Из-за пьяного водителя на дороге Каунас - Вильнюс образовалась пробка Полиция Каунасского округа во вторник днем сообщила о том, что в 16.07 часов на дороге А-1 (Каунас-Вильнюс), недалеко от сгоревшего кафе Bajorkiemis, автомобиль Peugeot врезался в дорожные ограждения. Образовалась пробка.

В Вильнюсе произошло ДТП, образовался затор 11 июля, в 14.15 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Карейвю и Вяркю столкнулись три автомобиля: Audi, Opel и Volkswagen. из-за ДТП образовался затор на ул. Карейвю, она буквально стала непроездной.

Пьяная водитель съехала с дороги, автомобиль завис на краю канавы Во вторник около полудня в Каунасском районе внедорожник Nissan съехал с дороги и повис на краю канавы недалеко от пешеходного перехода.

В Шяуляй с кладбища украли надгробие Полиции сообщили, что в промежутке между 20 июня и 7 июля в Шяуляй, с находящегося по адресу ул.Донелайчё кладбища было похищено надгробие тети женщины (1974 года рождения.