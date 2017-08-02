В шяуляй ночью взорвался дом, есть пострадавшие

В ночь на среду, в 2.54 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Шяуляй, на ул. Пайтайчу произошел взрыв. Сообщалось, что в результате взрыва обрушилась стена и упала на человека.

Выяснилось, что взрыв произошел из-за плохо закрученного вентиля газового баллона. Обвалилась кухонная стена, она упала на мужчину. В 3.09 ч. пострадавшего (1965 г.р.) освободили из-под завала. Он был в сознании. Мужчина получил травму головы.

Во время взрыва пострадал и еще один мужчина - 1967 г.р. У него обгорело лицо. Обоих пострадавших увезли в больницу.

Всего в доме находилось 5 человек. 4 из них покинули дом до приезда спасателей.

Пожарные-спасатели вынесли из дома газовый баллон, в части дома отключили электричество.

Полиция сообщает, что пострадавшие - хозяин квартиры и сосед были пьяны.

2 августа полиция уточнила, что в организме одного мужчины было 1,78 промилле, а другого 2,72 промилле.