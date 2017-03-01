В Шяуляй избиты трое малолетних детей

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ru.DELFI.lt
среда, 1 марта 2017 г. 08:58
28 февраля, в 14.21 ч., в полицию сообщили, что в Шяуляй в детский сад привели двух избитых малолетних детей.
© Shutterstock nuotr.

Обоим назначено амбулаторное лечение: у малолетнего ребенка (2011 г.р.) поверхностное повреждение спины, а у ребенка 2012 г.р. - следы побоев на лице.

В ходе выяснения обстоятельств, в доме, где растут дети, была обнаружена малолетняя девочка (2014 г.р.) со следами побоев на лице.

Был задержан нетрезвый (0,94 промилле) сожитель 1982 г.р. матери детей. Дети остались дома с матерью (1987 г.р.). Ведется расследование.

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