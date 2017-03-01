В ходе выяснения обстоятельств, в доме, где растут дети, была обнаружена малолетняя девочка (2014 г.р.) со следами побоев на лице.

Обоим назначено амбулаторное лечение: у малолетнего ребенка (2011 г.р.) поверхностное повреждение спины, а у ребенка 2012 г.р. - следы побоев на лице.

28 февраля, в 14.21 ч., в полицию сообщили, что в Шяуляй в детский сад привели двух избитых малолетних детей.

В Шяуляй избиты трое малолетних детей 28 февраля, в 14.21 ч., в полицию сообщили, что в Шяуляй в детский сад привели двух избитых малолетних детей.

Обнаружен труп 19-летнего балетмейстера Вильнюсская полиция сообщила о смерти молодого балетмейстера Гитиса Санюкаса (1997 г.р.). По одной из версий - молодой человек покончил с собой.

Поведение подозреваемой в убийстве сына матери поражает прокуроров Подозреваемая в убийстве своего 4-летнего сына Моника К. удивляет прокуроров. Ее поведение поражает – ее сожитель Гедиминас Контянис, который своей вины не отрицает, рассказывает и о действиях женщины. Похоже, она не обращает на это никакого внимания.

Выбросившая младенца в урну женщина выпущена из арестантской 27 февраля Каунасская прокуратура приняла решение выпустить из арестантской жительницу Йонавы, которую подозревают в убийстве новорожденной дочери.