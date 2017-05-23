В Швенченском районе без вести пропала 15-летняя девушка

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ru.DELFI.lt
вторник, 23 мая 2017 г. 09:01
Полицейские Швенченского комиссариата проводят расследование по факту исчезновения 15-летней Вилинты Узните (2001 г.р.).
Vilinta Uznytė
© Vilniaus aps. VPK

12 мая, около 7 ч. девушка ушла из дома в Пабраде (Швенченский район) в школу и не вернулась. Где она находится, неизвестно.

Приметы: рост 180 см, глаза зеленые, темно-красные крашеные волосы до плеч, на затылке и с правой стороны волосы выбриты. Особые приметы: справа вдоль носа родинка, на обеих руках - шрамы. На девушке была розовая куртка, короткий серый джемпер, серая блузка, светлые узкие джинсы, белые кеды, у девушки был розовый рюкзак с леопардовым принтом.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просьба обращаться к следователю Гинтарасу Вигялису по номеру 8 614 66486 или звонить по номеру 112.

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