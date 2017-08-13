В Шилутском районе произошло жуткое ДТП: лобовое столкновение автомобилей

13 августа в Шилутском районе произошло жуткое ДТП. Молодой человек в нетрезвом состоянии на своем автомобиле лоб в лоб врезался в ехавший ему навстречу автомобиль. Во время ДТП пострадали люди.

Сообщение о ДТП поступило в воскресенье утром. Сообщалось, что автомобили столкнулись на дороге между Саугай и Швекшной.

Во время ДТП пострадали люди. К приезду спасателей выяснилось, что пострадали три человека.

По предварительным данным, нетрезвый 19-летний водитель Volkswagen Golf Т.С. в запрещенном месте выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nisan.

В автомобиле Nisan ехала семья клайпедчан. За рулем находился 50-летний мужчина. Он успел свернуть в сторону. Сильный удар пришелся в бок машины со стороны водителя.

Очевидец ДТП, увидев вышедшего из Volkswagen Golf пьяного юношу, не сдержался и ударил его.

В организме виновника ДТП было 1.14 промилле. Т.С. попал в поле зрения полиции не в первый раз. У него нет водительского удостоверения и он никогда не сдавал на права.

В салоне Volkswagen Golf валялись бутылки из-под алкоголя, закуски. В машине виновника ДТП был пассажир, который знал, что у Т.С. нет прав, но не остановил его, когда тот садился за руль и поехал с ним.

Молодого человека спас ремень безопасности. В больницу доставили пассажира Volkswagen Golf и водителя Nisan с женой.

В Nisan находился сын клайпедчан, который, к счастью, во время ДТП не пострадал.

Полицейские рассказали, что с виновником ДТП не могут сладить ни они, ни его семья. Молодой человек пьет, ездит без прав за рулем. Всякий раз, когда у него забирают машину, он покупает новую. Это не первое ДТП на счету Т.С.