В Рукле у бара ножом ранены военные

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ru.DELFI.lt
суббота, 11 февраля 2017 г. 16:19
В ночь с пятницы на субботу в Йонавском районе, у одного из баров в Рукле были ранены ножом двое военных.
Peilis
© DELFI / Audrius Solominas

Инцидент произошел около 1.49 ч. у бара на улице Руклё, сообщает Департамент полиции. Из-за чего произошел конфликт, уточняется, но, по предварительной информации, несколько местных юношей ножом ранили нетрезвых военных Литовской армии 1995 г.р. Один из них ранен в спину и левый локоть, другой – в живот. Военные лечатся амбулаторно.

У военных установлено опьянение 0,99 и 1,94 промилле. Подозреваемый 2000 года рождения задержан и помещен в арестантскую. Он также был нетрезв – 1,58 промилле.

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