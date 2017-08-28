В России в горах обнаружено тело, как предполагают, литовского путешественника

В России, в горной реке на Алтае было обнаружено тело, как предполагают, утонувшего литовского путешественника, об этом в минувшие выходные информировали посла Литвы в России, об этом 28 августа сообщил портал lrytas.lt.
Altajus
© Vida Press

"Это печальное известие сообщили семье, им придется поехать в Россию, чтобы опознать погибшего. Будем ждать и результатов расследования, которые помогут раскрыть подробности происшествия", – сказал порталу посол Ремигиюс Мотузас.

Посольство Литвы сейчас ждет официальных выводов в связи со смертью гражданина Литвы.

27-летний Каролис Керге путешествовал по Монголии и России автостопом. В последний раз он связывался с близкими 4 августа.

BNS
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