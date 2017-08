В России в горах обнаружено тело, как предполагают, литовского путешественника

"Это печальное известие сообщили семье, им придется поехать в Россию, чтобы опознать погибшего. Будем ждать и результатов расследования, которые помогут раскрыть подробности происшествия", – сказал порталу посол Ремигиюс Мотузас. Посольство Литвы сейчас ждет официальных выводов в связи со смертью гражданина Литвы. 27-летний Каролис Керге путешествовал по Монголии и России автостопом. В последний раз он связывался с близкими 4 августа.

