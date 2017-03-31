В роскошном BMW обнаружили гашиш на сумму 1,5 млн. евро

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ru.DELFI.lt
пятница, 31 марта 2017 г. 14:35
28 марта на литовско-польской границе таможенники задержали большой груз наркотиков, который вез гражданин Литвы. На роскошном BMW пара возвращалась в Литву из Испании. Таможенники обнаружили в их автомобиле 154 кг гашиша. Это самая большая контрабанда наркотиков, задержанная в этом году литовскими таможенниками.
© MKT

28 марта вечером на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки таможенники проверяли роскошные автомобили из Германии. Искали угнанные в Западной Европе транспортные средства.

Около 19 ч. у бывшего Калварийского КПП остановили роскошный BMW X6. Водитель Ж.М. сказал таможенникам, что с подругой Г.Г. возвращается после путешествия по Испании.

Однако во время осмотра автомобиля таможенники заметили изменения в конструкции кузова, в пороге BMW был обнаружен тайник. В тайнике было 154 кг гашиша. На "черном рынке" грамм гашиша стоит 10 евро, значит стоимость груза – больше 1,5 млн. евро.

Водителя и пассажирку задержали на 2 суток. Начато расследование по факту контрабанды наркотиков.

30 марта Вильнюсский участковый суд разрешил взять Ж.М. под стражу на 3 месяца, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Таможенники предполагают, что это марокканский гашиш, который нелегально доставляют в Испанию через Гибралтар.

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