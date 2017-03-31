В роскошном BMW обнаружили гашиш на сумму 1,5 млн. евро

28 марта вечером на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки таможенники проверяли роскошные автомобили из Германии. Искали угнанные в Западной Европе транспортные средства.
Около 19 ч. у бывшего Калварийского КПП остановили роскошный BMW X6. Водитель Ж.М. сказал таможенникам, что с подругой Г.Г. возвращается после путешествия по Испании.
Однако во время осмотра автомобиля таможенники заметили изменения в конструкции кузова, в пороге BMW был обнаружен тайник. В тайнике было 154 кг гашиша. На "черном рынке" грамм гашиша стоит 10 евро, значит стоимость груза – больше 1,5 млн. евро.
Водителя и пассажирку задержали на 2 суток. Начато расследование по факту контрабанды наркотиков.
30 марта Вильнюсский участковый суд разрешил взять Ж.М. под стражу на 3 месяца, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Таможенники предполагают, что это марокканский гашиш, который нелегально доставляют в Испанию через Гибралтар.