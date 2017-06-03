В Расейняй полиция остановила пьяную женщину за рулем

2 июня, вечером, в Расейняй полиция остановила автомобиль, которым управляла пьяная женщина. В машине находилась ее трехлетняя дочь. Девочку передали в руки врачей.
Департамент полиции сообщил, что инцидент произошел около 20.30 ч. в Расейняй, на ул. Витауто Диджёйо, где остановили автомобиль Renault Laguna. Автомобилем управляла молодая женщина 1992 г.р.
Ее проверили на трезвость. Оказалось, что женщина пьяна – 2,95 промилле. Мало того, в машине находилась девочка 2014 г.р.
Женщину закрыли в арестантскую, девочку передали в детское отделение больницы.