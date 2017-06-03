Женщину закрыли в арестантскую, девочку передали в детское отделение больницы.

Ее проверили на трезвость. Оказалось, что женщина пьяна – 2,95 промилле. Мало того, в машине находилась девочка 2014 г.р.

Департамент полиции сообщил, что инцидент произошел около 20.30 ч. в Расейняй, на ул. Витауто Диджёйо, где остановили автомобиль Renault Laguna. Автомобилем управляла молодая женщина 1992 г.р.

2 июня, вечером, в Расейняй полиция остановила автомобиль, которым управляла пьяная женщина. В машине находилась ее трехлетняя дочь. Девочку передали в руки врачей.

В Расейняй полиция остановила пьяную женщину за рулем

В Расейняй полиция остановила пьяную женщину за рулем 2 июня, вечером, в Расейняй полиция остановила автомобиль, которым управляла пьяная женщина. В машине находилась ее трехлетняя дочь. Девочку передали в руки врачей.

Трагическое ДТП в Вильнюсском районе: один человек погиб 2 июня, около 22 ч., в Вильнюсском районе, недалеко от Шумска, у деревни Калабришкес, с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль Audi. Это произошло во время рейда, который проводила Вильнюсская дорожная полиция.

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