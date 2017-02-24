В Расейнском районе в реку съехал микроавтобус: двое человек погибли

24 февраля, в 13.38 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Расейнском районе, в Лидувенай, в реку съехал микроавтобус, есть зажатые в машине люди.

На место выехали спасатели Каунасского района, врачи и полиция.

Спасатели извлекли из микроавтобуса двоих человек и передали их врачам скорой помощи.

Водолазы проверяли реку, искали возможных пострадавших.

По данным спасателей, в задней части микроавтобуса находились двое детей. К счастью, они не пострадали. Детей к себе домой увели живущие неподалеку люди.

Когда выяснилось, что больше в машине никого не было, водолазов отозвали. Врачи боролись за жизнь водителя и одного из пассажиров. В 14.20 ч. врачи сообщили, что пострадавшие не выжили. Детей 4 и 7 лет и еще одного взрослого врачи увезли в больницу.