В Расейнском районе произошло жестокое убийство: муж сжег жену

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ru.DELFI.lt
суббота, 11 марта 2017 г. 17:12
В Расейнском районе по невыясненным причинам мужчина вернулся домой и сжег свою супругу.
© Shutterstock nuotr.

По данным Департамента полиции, в 15.07 ч. поступило сообщение о пожаре. Полиция сообщает что в деревне Бралинскяй, Расейнский район, на ул. Вандянтякё мужчина (1967 г.р.) вернулся домой и по невыясненной пока причине облил бензином жену и поджег ее.

Мужчина, когда лил бензин на жену (1970 г.р.), разлил его и на полу и на разные находившиеся поблизости вещи. Начался сильный пожар, сгорел дом

Когда на место приехали спасатели и врачи, женщина уже была мертва.

Пострадал и ее супруг, спасатели нашли его в бессознательном состоянии, у него обгорели руки и лицо. Мужчина был доставлен в больницу.

По данным пожарных-спасателей, во время пожара пострадал и еще один человек - брат женщины, у него обгорели волосы, он плохо себя чувствовал. Врачи оказали ему необходимую помощь.

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