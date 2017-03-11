В Расейнском районе произошло жестокое убийство: муж сжег жену

В Расейнском районе по невыясненным причинам мужчина вернулся домой и сжег свою супругу.

По данным Департамента полиции, в 15.07 ч. поступило сообщение о пожаре. Полиция сообщает что в деревне Бралинскяй, Расейнский район, на ул. Вандянтякё мужчина (1967 г.р.) вернулся домой и по невыясненной пока причине облил бензином жену и поджег ее.

Мужчина, когда лил бензин на жену (1970 г.р.), разлил его и на полу и на разные находившиеся поблизости вещи. Начался сильный пожар, сгорел дом

Когда на место приехали спасатели и врачи, женщина уже была мертва.

Пострадал и ее супруг, спасатели нашли его в бессознательном состоянии, у него обгорели руки и лицо. Мужчина был доставлен в больницу.

По данным пожарных-спасателей, во время пожара пострадал и еще один человек - брат женщины, у него обгорели волосы, он плохо себя чувствовал. Врачи оказали ему необходимую помощь.