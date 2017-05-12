В Расейнском районе начался большой пожар – горит фабрика Norvelita

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ru.DELFI.lt
пятница, 12 мая 2017 г. 08:02
12 мая рано утром в Расейнском районе начался большой пожар. На место выехали пожарные-спасатели из 4 районов.
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Информация о пожаре поступила в 04.03 ч. В деревне Габшай (Расейнский район) загорелось производственное здание ЗАО Norvelita.

На место происшествия выехали пожарные из Расейняй, Таураге, Юрбаркаса и Кельме.

Информацию передали на станцию скорой помощи в Каунасе и шяуляйскому комиссариату полиции.

Норвежско-литовское ЗАО Norvelita - в Литве самая крупная компания, занимающаяся переработкой рыбы.

По словам пожарных-спасателей, горит огромный цех по переработке лосося, около 10 000 кв. м. Горят пластиковые упаковки.

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