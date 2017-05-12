По словам пожарных-спасателей, горит огромный цех по переработке лосося, около 10 000 кв. м. Горят пластиковые упаковки.

Информацию передали на станцию скорой помощи в Каунасе и шяуляйскому комиссариату полиции.

На место происшествия выехали пожарные из Расейняй, Таураге, Юрбаркаса и Кельме.

Информация о пожаре поступила в 04.03 ч. В деревне Габшай (Расейнский район) загорелось производственное здание ЗАО Norvelita.

12 мая рано утром в Расейнском районе начался большой пожар. На место выехали пожарные-спасатели из 4 районов.

Около Maxima bazė тягач с полуприцепом снес ограждения и выехал на автостоянку 12 мая, в 10.10 ч., вильнюсская полиция получила сообщение о том, что на окраине Вильнюса, на проспекте Саванорю, у магазина Maxima bazė, тягач с полуприцепом снес ограждение и выехал на автостоянку, где повредил 10 автомобилей (1 из автомобилей перевернулся), а затем съехал в кювет.

В Расейнском районе начался большой пожар – горит фабрика Norvelita 12 мая рано утром в Расейнском районе начался большой пожар. На место выехали пожарные-спасатели из 4 районов.

Пьяный водитель давал полицейским взятку в размере 1000 евро Нетрезвый водитель в Каунасе пытался подкупить полицейских, чтобы избежать ответственности. он давал полицейским взятку в размере 1000 евро.

Гражданин России пытался пронести в Литву незадекларированные деньги Криминалисты литовской таможни начали расследование после того, как в Кибартай в пункте пропуска пешеходов обнаружены незадекларированные деньги - их пытался пронести гражданин России. Инцидент произошел 10 мая. Задержанный нес 41 000 евро.