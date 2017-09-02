2 сентября, примерно в 5 час. утра, в Радвилишском районе, в деревне Пепалюкай, в доме, принадлежавшем хозяину (1958 г.р.) начался пожар.
© Augustas Didžgalvis

Деревянный дом сгорел со всеми находившимися в нем вещами.

По данным полиции, причиной пожара мог быть поджег.

Ущерб — 100 000 евро.

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