2 сентября, примерно в 5 час. утра, в Радвилишском районе, в деревне Пепалюкай, в доме, принадлежавшем хозяину (1958 г.р.) начался пожар.
Деревянный дом сгорел со всеми находившимися в нем вещами.
По данным полиции, причиной пожара мог быть поджег.
Ущерб — 100 000 евро.
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В Радвилишском районе сгорел дом: ущерб — 100 000 евро (2)
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