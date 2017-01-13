В Радвилишкисе с обледеневшей дороги съехал полицейский автомобиль

ru.DELFI.lt
пятница, 13 января 2017 г. 15:33
12 января, после 17 ч., в Радвилишкисе в ДТП попал полицейский автомобиль VW Passat. Экипаж ехал по вызову.
Savaitraščio ,,Radviliškio kraštas" nuotr.

На ул. В. Бернотено по Т-образному перекрестку автомобиль потерял управление , заехал на тротуар и врезался в забор дома на ул. Жалёи. Стражи порядка не пострадали.

Поврежден забор, принадлежащий гражданину 1928 г.р., пострадала живая изгородь, повреждено телекоммуникационное оборудование. Автомобиль получил незначительные повреждения.

По словам главы Радвилишкской полиции Саулюса Малатокаса, экипаж ехал по вызову - женщина просила о помощи, поскольку в ее дом пришел угрожавший ей человек.

Полицейские уверяют, что ехали со скоростью 40 км/ч, однако дорога была очень скользкой. Малатокас сам был на месте происшествия и подтвердил DELFI, что проезжая часть была покрыта льдом.

На помощь женщине выехал другой экипаж. На место ДТП приехал патруль из Шяуляй, он проверил коллег на трезвость. Водитель был трезвым.

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В Радвилишкисе с обледеневшей дороги съехал полицейский автомобиль

Savaitraščio ,,Radviliškio kraštas nuotr.
12 января, после 17 ч., в Радвилишкисе в ДТП попал полицейский автомобиль VW Passat. Экипаж ехал по вызову.

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