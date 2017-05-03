В попавшем в ДТП автомобиле пограничники обнаружили контрабандные сигареты

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ru.DELFI.lt
среда, 3 мая 2017 г. 09:11
Пограничники пришли на помощь попавшей в ДТП женщине и случайно обнаружили в ее автомобиле контрабандные сигареты. Это произошло в Шальчининкском районе.
© VSAT

СОГГ информирует, что 28 апреля пограничники Вильнюсской заставы у деревни Пакусу Шальчининкского района заметили перевернувшийся автомобиль Volkswagen Passat с литовскими регистрационными номерами.

Транспортное средство было серьезно повреждено – помят капот, поцарапана крыша, помяты крылья, разбито лобовое стекло.

В машине пограничники обнаружили женщину и помогли ей выбраться из салона. Они оказали 26-летней жительнице Шальчининского района первую помощь и вызвали врачей. Врачи скорой увезли женщину в больницу.

Осмотрев перевернувшийся автомобиль, пограничники заметили за расколовшимся передним бампером пачки сигарет. Выяснилось, что в общей сложности там скрывалось 187 пачек сигарет Minsk Capital с белорусскими бандеролями.

Начато административное расследование. Автомобиль и сигареты находятся в Вильнюсе.

В попавшем в ДТП автомобиле пограничники обнаружили контрабандные сигареты
© VSAT
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