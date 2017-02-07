В полночь полиция не нашла социальных работников и должна была позаботиться о 7 детях

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ru.DELFI.lt
вторник, 7 февраля 2017 г. 09:04
Таурагская полиция в полночь получила сообщение о том, что в семье не смотрят за несовершеннолетними детьми. Полицейские пытались связаться с социальными работниками, но безуспешно, поэтому стражам порядка пришлось самим заботиться о 7 детях.
© Vilniaus aps. VPK nuotr.

В 23.37 ч. 6 февраля Таурагская полиция получила сообщение о том, что в деревне Гедгаудишке (Таурагский район) в многодетной семье оба родителя пьяны и не смотрят за малолетними детьми.

Полиция информирует, что по указанному адресу обнаружили двоих пьяных взрослых: отца (1970 г.р., 3,19 промилле) и мать (1977 г.р., 2,14 промилле).

В доме были четверо совершеннолетних пьяных собутыльников: мужчина (1999 г.р., 2,77 промилле), мужчина (1989 г.р., 0,72 промилле), мужчина (1997 г.р., 2,28 промилле) и мужчина (1991 г.р., 1,26 промилле) и женщина (1993 г.р., она отказалась от проверки на трезвость).

Поскольку родители детей были пьяны, некому было присмотреть за детьми, полиция забрала 7 детей (4 девочек и 3 мальчиков, младшему – 4 месяца, старшему - 15 лет).

Шестерых детей доставили в Таурагский дом опеки, старшего - в Скаудвильскую вспомогательную школу для детей с особыми потребностями.

Выяснилось, что всего в этой семье 17 детей (12 – несовершеннолетние).

5 несовершеннолетних дома не было, поскольку они учатся в Скаудвильской вспомогательной школе для детей с особыми потребностями. Полиция пыталась связаться с отделом по защите детей, но специалисты службы на звонки не отвечали.

Департамент полиции отмечает, что необходимо как можно скорее решать вопрос работы социальных работников, чтобы они могли приезжать по вызову полиции, когда устанавливают факт неприсмотра за детьми.

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