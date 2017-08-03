В Полинезии задержаны литовцы с кокаином

ru.DELFI.lt
четверг, 3 августа 2017 г. 16:04
Рекордное количество - больше 1,4 т кокаина - уничтожили в ночь со вторника на среду в Нумеа (Новая Каледония, Полинезия), его сожгли в печах сталелитейного завода. Эти наркотики были конфискованы на яхте у литовцев и латышей (яхта направлялась в Австралию).
© Policija

На Facebook жандармерии Новой Каледонии появились фотографии, на которых видна часть груза на заводе Societe Le Nickel (SLN), находящемся на въезде в Нумеа.

"Это обычная процедура, нас уже просили уничтожить оружие, монеты, коноплю", - сказал AFP представитель компании SLN.

Кокаин был запакован в большое количество пакетов, предполагают, что он предназначался для черного рынка Австралии. Его уничтожили на заводе.

Наркотики были задержаны во время операции 27 июля. Кокаин был обнаружен на яхте L'Afalina, которая шла под флагом Гибралтара. Ее задержали недалеко от островов Тонга.

Расследование было начато в конце июля в Полинезии. Подозрения вызвало желание команды, невзирая на аварию, добраться до Австралии. Кроме того, таможня сообщила, что один из членов экипажа ранее подозревался в торговле наркотиками.

Груз и экипаж и 4 человек в ночь на среду были доставлены в Нумеа на военном фрегате Vendemiaire. Мужчин допросили.

Согласно подсчетам, стоимость задержанного кокаина на черном рынке - около 100 млн. евро, а может и больше, поскольку это был очень чистый кокаин.

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В Полинезии задержаны литовцы с кокаином

В Полинезии задержаны литовцы с кокаином
Рекордное количество - больше 1,4 т кокаина - уничтожили в ночь со вторника на среду в Нумеа (Новая Каледония, Полинезия), его сожгли в печах сталелитейного завода. Эти наркотики были конфискованы на яхте у литовцев и латышей (яхта направлялась в Австралию).

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