В Пилайте из окна выпал 2-летний ребенок

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ru.DELFI.lt
вторник, 9 мая 2017 г. 14:10
В Вильнюсе из окна здания на втором этаже выпал двухлетний ребенок. Ребенок выпал из окна спортзала.
© DELFI / Kiril Čachovskij

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что мальчик выпал из окна спортклуба на ул. Прегляус.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи и полиция. Представитель ГКП Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс сказал DELFI, что сообщивший о несчастье человек сказал, что ребенок жив, но пока его не осмотрели врачи, сложно сказать, какие травмы он получил.

Человек, представившийся администратором спортклуба Goodlife, по телефону сказал, что пока ничего комментировать не будет, но когда появится такая возможность, объяснит обстоятельства происшествия.

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