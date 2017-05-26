В Паневежском районе в ДТП из-за декорации на дороге погибли женщина и ребенок

 (8)
ru.DELFI.lt
пятница, 26 мая 2017 г. 09:26
В четверг, 25 мая, в Паневежском районе в ДТП погибла 26-летняя женщина и 6-летняя девочка. Полиция ведет расследование. В расследовании упоминается картонная декорация, которую на дороге потеряли выпускники. Она считается причиной трагического ДТП.
© Sekundė.lt

ДТП произошло на дороге Аникщяй-Трошкунай-Паневежис. Полиция сообщает о первых деталях расследования. В 14.26 ч. на дорогу с BMW 316i, которым управлял 18-летний, упала картонная декорация, она ударилась о ехавший в том же направлении Land Rover Freelander, которым управлял 19-летний.

После удара декорация упала на проезжую часть, ехавший за Land Rover Freelander Opel Meriva, которым управляла 26-летняя женщина, свернул на встречную полосу, чтобы объехать препятствие и в лоб столкнулся с грузовиком DAF 95 XF с полуприцепом, которым управлял 59-летний мужчина.

В ДТП погибла 26-летняя женщина и ее 6-летняя дочь, которая в специальном кресле сидела впереди на месте пассажира. Ведется расследование обстоятельств ДТП.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Паневежском районе в ДТП из-за декорации на дороге погибли женщина и ребенок (8)

В Паневежском районе в ДТП из-за декорации на дороге погибли женщина и ребенок
В четверг, 25 мая, в Паневежском районе в ДТП погибла 26-летняя женщина и 6-летняя девочка. Полиция ведет расследование. В расследовании упоминается картонная декорация, которую на дороге потеряли выпускники. Она считается причиной трагического ДТП.

Полиция устновила личность бросившего на территорию посольства Беларуси петарду (4)

Полиция устновила личность бросившего на территорию посольства Беларуси петарду
Вильнюсская полиция в четверг сообщила, что установила личность мужчины, подозреваемого в том, что он забросил петарду на территорию посольства Беларуси в Вильнюсе.

Доставленная в больницу беременная женщина заявила об изнасиловании (2)

Nėščioji NAUDOTI PO PROTINGO LAIKO
В среду днем в Мариямполе врачи сообщили в полицию о том, что попавшая к ним беременная женщина заявила об изнасиловании.

В Вильнюсском специализированном детском центре воспитанника ошпарили кипятком (5)

В Вильнюсском специализированном детском центре воспитанника ошпарили кипятком
"Мы выясняем, почему это произошло и делаем все, чтобы такое не повторилось", – сказала DELFI ВРИО главы центра.

Полиция просит о помощи: этот человек бросил взрывчатку на территорию белорусского посольства (9)

Полиция просит о помощи: этот человек бросил взрывчатку на территорию белорусского посольства
Столичная полиция сообщает, что получены фотографии человека, которого подозревают в том, что он бросил неустановленный взорвавшийся предмет на территорию белорусского посольства. Именно он убегал от здания посольства, когда произошел взрыв.
Facebook друзья
Rambler's Top100