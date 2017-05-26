В Паневежском районе в ДТП из-за декорации на дороге погибли женщина и ребенок

В четверг, 25 мая, в Паневежском районе в ДТП погибла 26-летняя женщина и 6-летняя девочка. Полиция ведет расследование. В расследовании упоминается картонная декорация, которую на дороге потеряли выпускники. Она считается причиной трагического ДТП.

ДТП произошло на дороге Аникщяй-Трошкунай-Паневежис. Полиция сообщает о первых деталях расследования. В 14.26 ч. на дорогу с BMW 316i, которым управлял 18-летний, упала картонная декорация, она ударилась о ехавший в том же направлении Land Rover Freelander, которым управлял 19-летний.

После удара декорация упала на проезжую часть, ехавший за Land Rover Freelander Opel Meriva, которым управляла 26-летняя женщина, свернул на встречную полосу, чтобы объехать препятствие и в лоб столкнулся с грузовиком DAF 95 XF с полуприцепом, которым управлял 59-летний мужчина.

В ДТП погибла 26-летняя женщина и ее 6-летняя дочь, которая в специальном кресле сидела впереди на месте пассажира. Ведется расследование обстоятельств ДТП.