В ночь с субботы на воскресенье, в 1.40 ч., в Паневежском районе полиция получила сообщение о трагическом ДТП на дороге Паневежис-Купишкис. У деревни Палюнишкис с дороги съехал и перевернулся автомобиль BMW X5.
© DELFI

Департамент полиции сообщает, что на месте происшествия погиб пассажир (1984 г.р.).

В ДТП пострадали еще два человека. Женщина (1984 г.р.) находится в коме, она госпитализирована. Еще один пассажир (1972 г.р.) был доставлен в приемное отделение Паневежской республиканской больницы. Мужчина был пьян - 2,34 промилле. У него на ноге были царапины.

Подозревают, что автомобилем управляла женщина.

Полиция выясняет настоящую причину ДТП.

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