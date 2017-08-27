Департамент полиции сообщает, что на месте происшествия погиб пассажир (1984 г.р.).

В ДТП пострадали еще два человека. Женщина (1984 г.р.) находится в коме, она госпитализирована. Еще один пассажир (1972 г.р.) был доставлен в приемное отделение Паневежской республиканской больницы. Мужчина был пьян - 2,34 промилле. У него на ноге были царапины.

Подозревают, что автомобилем управляла женщина.

Полиция выясняет настоящую причину ДТП.