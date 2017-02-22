В Паневежисе погиб мужчина, спасавший внука из горевшего дома

В Паневежисе погиб мужчина спасавший 3-летнего внука из горевшего дома. Сообщение о пожаре на ул. Нерингос поступило около полудня. К приезду спасателей дом горел открытым пламенем, пишет Sekundė.

Огонь был виден даже с соседней улицы.

Когда начался пожар, дедушка бросился в дом, чтобы спасти оставшегося там 3-летнего внука.

Мальчика без сознания врачи увезли в больницу. Дедушку около 40 минут врачи скорой пытались реанимировать на месте, но спасти его жизнь не удалось.

Специалист паневежской полиции Раса Мейште сказала DELFI, что умер и мальчик. Врачи информировали полицию о том, что спасти жизнь доставленного в больницу ребенка не удалось.