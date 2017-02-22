В Паневежисе погиб мужчина, спасавший внука из горевшего дома мальчик скончался в больнице

ru.DELFI.lt
среда, 22 февраля 2017 г. 15:18
В Паневежисе погиб мужчина спасавший 3-летнего внука из горевшего дома. Сообщение о пожаре на ул. Нерингос поступило около полудня. К приезду спасателей дом горел открытым пламенем, пишет Sekundė.
© Sekundė.lt

Огонь был виден даже с соседней улицы.

Когда начался пожар, дедушка бросился в дом, чтобы спасти оставшегося там 3-летнего внука.

Мальчика без сознания врачи увезли в больницу. Дедушку около 40 минут врачи скорой пытались реанимировать на месте, но спасти его жизнь не удалось.

Специалист паневежской полиции Раса Мейште сказала DELFI, что умер и мальчик. Врачи информировали полицию о том, что спасти жизнь доставленного в больницу ребенка не удалось.

В Паневежисе погиб мужчина, спасавший внука из горевшего дома
© Sekundė.lt
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