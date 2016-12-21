В Паневежисе под лед провалились дети

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ru.DELFI.lt
среда, 21 декабря 2016 г. 16:10
21 декабря, в 15.08 ч., по Единому номеру 112 поступило сообщение о том, что в Паневежисе, у ул. Электрос, под лед провалились дети.
© sekunde.lt nuotr.

По данным полиции, проходивший мимо мужчина увидел двоих провалившихся под лед детей. Мужчина вытащил одного из них из воды. Приехавшие на место происшествия врачи согрели ребенка (2008 г.р.) и увезли в больницу. Ребенок находится в реанимации, опасность его жизни не угрожает.

Второго ребенка, который был под водой, вытащили спасатели. Он без признаков жизни был передан врачам скорой помощи.

Позже спасатели уточнили, что прохожий то же провалился под лед, когда спасал ребенка. И его и ребенка из воды вытащили спасатели.

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