В Паневежисе до смерти избит молодой человек

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 09:06
В воскресенье ночью в Паневежисе было совершено жестокое нападение на молодых людей. Один из пострадавших не выжил.
Police
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным полиции, около 0.45 ч. в Паневежисе на ул. Агуону четверо человек напали на компанию из трех человек и избили их палками. Один из пострадавших - 26-летний мужчина - от полученных травм скончался на месте.

Полиция допросила двоих других пострадавших. Они сказала, что не понимают, почему стали жертвами жестокого нападения. Никакого конфликта не было.

Полиция ищет подозреваемых.

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