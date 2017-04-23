В Паневежисе до смерти избит молодой человек

В воскресенье ночью в Паневежисе было совершено жестокое нападение на молодых людей. Один из пострадавших не выжил.

По данным полиции, около 0.45 ч. в Паневежисе на ул. Агуону четверо человек напали на компанию из трех человек и избили их палками. Один из пострадавших - 26-летний мужчина - от полученных травм скончался на месте.

Полиция допросила двоих других пострадавших. Они сказала, что не понимают, почему стали жертвами жестокого нападения. Никакого конфликта не было.

Полиция ищет подозреваемых.