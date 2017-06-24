В Паланге в мусорном контейнере обнаружили тело мертвого новорожденного

23 июня, около 13 часов дня полиция Клайпеды получила сообщение от медиков о том, что утром к ним в тяжелом состоянии из Паланги была доставлена женщина (1986 г.р.) с сильным кровотечением и признаками родов. Однако она категорически отрицала, что рожала.

В тот же день, около 15 часов в Паланге, недалеко от кафе, где упомянутая женщина работает официанткой, в мусорном контейнере было обнаружено тело новорожденного мужского пола.

Начато досудебное расследование. Пережившая шок женщина продолжает утверждать, что в последнее время не рожала (у нее есть двое детей).

По словам полицейских, ребенок выношен, признаков насилия со стороны нет, причину смерти установят эксперты.