В Паланге средь бела дня угнали стоявший во дворе дома автомобиль Porsche.
Полиция информирует, что 26 августа поступило сообщение о том, что около 16.30 ч. в Паланге, на ул. Шермукшню, со дворе дома, угнали автомобиль Porsche Panamera (2012 г.в.).
Ущерб – 50 000 евро.
Ведется расследование.
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