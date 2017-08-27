Полиция информирует, что 26 августа поступило сообщение о том, что около 16.30 ч. в Паланге, на ул. Шермукшню, со дворе дома, угнали автомобиль Porsche Panamera (2012 г.в.).

Ущерб – 50 000 евро.

Ведется расследование.