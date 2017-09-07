В Паланге погиб упавший с балкона мужчина

Департамент полиции сообщает, что 6 сентября около 7.25 ч. в Паланге, на ул. Витауто, у дома обнаружено тело мужчины (1967 г.р.) с разными внешними повреждениями. Предполагается, что мужчина мог упасть с балкона на 8 этаже.

Происшествие расследуется.