В Паланге погиб упавший с балкона мужчина

В среду утром в Паланге, возле многоквартирного дома, был обнаружен труп мужчины. Полиция считает, что мужчина упал с балкона своей квартиры.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции сообщает, что 6 сентября около 7.25 ч. в Паланге, на ул. Витауто, у дома обнаружено тело мужчины (1967 г.р.) с разными внешними повреждениями. Предполагается, что мужчина мог упасть с балкона на 8 этаже.

Происшествие расследуется.

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