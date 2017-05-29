В отсутствие бабушки внук отдал ее драгоценности мошенникам

Бабушка ушла в церковь, оставив дома 10-летнего внука, который попал в сети мошенников.

28 мая в полицию Паневежиса позвонила женщина (1956 г.р.) и сообщила, что в 10 ч. того же дня мошенники обманули ее внука.

Женщина рассказала, что мальчик ответил на звонок по телефону, некий мужчина представился врачом и сказал, что его бабушка в храме упала с лестницы.

Мужчина сказал мальчику, что, падая, бабушка поранила девочку, у которой сломан череп, нужны деньги.

Обманом мошенники выманили у мальчика бижутерию, различные украшения, позолоченные часы. Женщина оценила ущерб в 410 евро.