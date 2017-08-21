В открытой после реконструкции Maxima в воскресенье вечером произошла авария

20 августа вечером из магазина Maxima на ул. Миндауго, который 10 дней назад был открыт после реконструкции, эвакуировали людей. С крыши потекла вода. Посетители магазина предположили, что это связано с дождем, однако эксперты пришли к иному выводу.

Представитель Maximа Яунюс Шпакаускас подтвердил, что около 21ч. произошел неприятный инцидент. Часть магазина перекрыли "Стоп"-лентой.

Читатели DELFI сняли на видео, как через крышу в магазин льется вода. Работа магазина была временно остановлена. Во время инцидента никто не пострадал.

В 21.48 ч. Шпакаускас информировал, что вода в помещение больше не течет, работники устраняют последствия аварии, а эксперты ищут причину аварии.

В 22.05 ч. эксперты нашли причину: она кроется в поломке заглушки в трубе с питьевой водой. Заглушка сломалась, поэтому вода потекла в помещение. Шпакаускас заверил, что с дождем это никак не связано.

"Над тем местом, где произошла авария, проходит труба с холодной водой. С трубы соскочила заглушка и на подвесной потолок потекла вода. Когда воду перекрыли, вода перестала течь, – сказал Шпакаускас. – Помещение безопасно для эксплуатации, однако магазин мы откроем только после дополнительной проверки".

После полуночи в социальной сети представитель Maximos grupė Яунюс Шпакаускас сообщил, что неполадки устранены и магазин продолжил работу.