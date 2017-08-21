В открытой после реконструкции Maxima в воскресенье вечером произошла авария

 (24)
ru.DELFI.lt
понедельник, 21 августа 2017 г. 07:36
20 августа вечером из магазина Maxima на ул. Миндауго, который 10 дней назад был открыт после реконструкции, эвакуировали людей. С крыши потекла вода. Посетители магазина предположили, что это связано с дождем, однако эксперты пришли к иному выводу.

Представитель Maximа Яунюс Шпакаускас подтвердил, что около 21ч. произошел неприятный инцидент. Часть магазина перекрыли "Стоп"-лентой.

Читатели DELFI сняли на видео, как через крышу в магазин льется вода. Работа магазина была временно остановлена. Во время инцидента никто не пострадал.

В 21.48 ч. Шпакаускас информировал, что вода в помещение больше не течет, работники устраняют последствия аварии, а эксперты ищут причину аварии.

В 22.05 ч. эксперты нашли причину: она кроется в поломке заглушки в трубе с питьевой водой. Заглушка сломалась, поэтому вода потекла в помещение. Шпакаускас заверил, что с дождем это никак не связано.

"Над тем местом, где произошла авария, проходит труба с холодной водой. С трубы соскочила заглушка и на подвесной потолок потекла вода. Когда воду перекрыли, вода перестала течь, – сказал Шпакаускас. – Помещение безопасно для эксплуатации, однако магазин мы откроем только после дополнительной проверки".

После полуночи в социальной сети представитель Maximos grupė Яунюс Шпакаускас сообщил, что неполадки устранены и магазин продолжил работу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В открытой после реконструкции Maxima в воскресенье вечером произошла авария (24)

В открытой после реконструкции Maxima в воскресенье вечером произошла авария
20 августа вечером из магазина Maxima на ул. Миндауго, который 10 дней назад был открыт после реконструкции, эвакуировали людей. С крыши потекла вода. Посетители магазина предположили, что это связано с дождем, однако эксперты пришли к иному выводу.

Гражданину Германии стало плохо на пароме, на помощь пришли литовские военные (16)

Гражданину Германии стало плохо на пароме, на помощь пришли литовские военные
Поездка на пароме Victoria Seaways для гражданина Германии могла окончится печально, если бы не помощь ВМС Литвы.

Ночной рейд: молодые люди без прав и 127 км/ч вместо 60 (4)

Ночной рейд: молодые люди без прав и 127 км/ч вместо 60
На этот раз ночной рейд полиции в Вильнюсе начался с того, что были остановлены сразу два молодых человека без водительских прав. Один - агрессивный несовершеннолетний, другой же уверял, что он порядочный гражданин.

В Кайшядорисе рядом с домом утонули двое детей (6)

В Кайшядорисе рядом с домом утонули двое детей
В субботу в Кайшядорском районе, в деревне Немайтонис, погибли двое детей.

Граждане Молдовы и России в Вильнюсе пытались ограбить банкомат (20)

Граждане Молдовы и России в Вильнюсе пытались ограбить банкомат
В Вильнюсе грабители пытались обчистить банкомат.
Facebook друзья