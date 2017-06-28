В Островце белорус угнал и разбил Audi литовца

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, житель Литвы распивал спиртное вместе со своим белорусским товарищем 1991 года рождения вблизи деревни Маркуны Островецкого района.

В какой-то момент приятель литовца решил прокатиться на Audi A6 литовца и, не спрашивая разрешения, сел в машину, воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и поехал кататься.

Управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения оказалось сложно, и злоумышленник попал в ДТП. После чего оставил машину и скрылся.

В отношении белоруса возбуждено уголовное дело.