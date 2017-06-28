В Островце белорус угнал и разбил Audi литовца

 (8)
ru.DELFI.lt
среда, 28 июня 2017 г. 18:12
22-летний литовец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял бдительность, а вместе с ней и свой автомобиль, сообщает abw.by.
© Gamintojo nuotr.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, житель Литвы распивал спиртное вместе со своим белорусским товарищем 1991 года рождения вблизи деревни Маркуны Островецкого района.

В какой-то момент приятель литовца решил прокатиться на Audi A6 литовца и, не спрашивая разрешения, сел в машину, воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и поехал кататься.

Управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения оказалось сложно, и злоумышленник попал в ДТП. После чего оставил машину и скрылся.

В отношении белоруса возбуждено уголовное дело.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Островце белорус угнал и разбил Audi литовца (8)

В Островце белорус угнал и разбил Audi литовца
22-летний литовец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял бдительность, а вместе с ней и свой автомобиль, сообщает abw.by.

Распространяющийся в Европе вирус Petya добрался до Литвы (5)

Распространяющийся в Европе вирус Petya добрался до Литвы
Распространяющийся по Европе во вторник новый вирус Petya, который кодирует данные, добрался и до Литвы - поступили сообщения о нескольких случаях этого вируса.

На магистрали Вильнюс-Каунас образовалась пробка: перевернулся мусоровоз (3)

На магистрали Вильнюс-Каунас образовалась пробка: перевернулся мусоровоз
Во вторник, около 14.55, полиция получила сообщение о том, что в Кайшядорском районе, на 78-ом километре дороги А-1 Вильнюс-Клайпеда перевернулся автомобиль Scania (мусоровоз). В ходе аварии пострадали два человека.

Авария в Кедайняй: пришлось вызволять зажатых в автомобиле людей (1)

Авария в Кедайняй: пришлось вызволять зажатых в автомобиле людей
В понедельник около 15 часов, в Кедайняй, на ул.Басанавияус, у торгового центра Senukai, в ходе аварии два человека оказались зажаты в поврежденном автомобиле.

Пьяные мужчины избили человека и возили его в багажнике (3)

Asociatyvi nuotr.
Два пьяных мужчины несколько раз избили одного и того же человека, после чего положили его в багажник и возили пострадавшего около часа. Один из подозреваемых - брат чиновника высокого ранга из Варены.
Facebook друзья
Rambler's Top100