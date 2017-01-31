В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок, избитый отцом. Об этом происшествии обществу не сообщили, пишет Lietuvos rytas.

Укмергские судмедэксперты установили, что годовалый ребенок скончался от разрыва печени и кишок в результате травм живота. В тот день мать не могла защитить своего сына – она была в больнице, рожала третьего ребенка, за двоими старшими детьми присматривал 22-летний отец. Эту семью в укмергском таборе постоянно посещали социальные работники и сотрудники службы по защите детей.

Заведующая отделом службы по защите детей Аста Леонавичене сказала, что, узнав о смерти ребенка, специалисты поехали в табор, но не заметили никаких признаков насилия. Сначала казалось, что ребенок задохнулся. Позже судмедэксперты выяснили, что ребенка сильно били по животу.

Информации об избиении и смерти мальчика 2015 г.р. в сводках криминальных новостей не было. В настоящее время Вильнюсская окружная прокуратура расследует это убийство ребенка. Отцу мальчика предъявлены обвинения в убийстве близкого члена семьи. Он был задержан на две недели, но затем выпущен на свободу под подписку о невыезде, ему также запретили общаться с семьей. Сейчас ждут уточнения результатов данных о смерти ребенка.