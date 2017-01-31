В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок

 (2)
ru.DELFI.lt
вторник, 31 января 2017 г. 08:43
В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок, избитый отцом. Об этом происшествии обществу не сообщили, пишет Lietuvos rytas.
© DELFI / Domantas Pipas

Укмергские судмедэксперты установили, что годовалый ребенок скончался от разрыва печени и кишок в результате травм живота. В тот день мать не могла защитить своего сына – она была в больнице, рожала третьего ребенка, за двоими старшими детьми присматривал 22-летний отец. Эту семью в укмергском таборе постоянно посещали социальные работники и сотрудники службы по защите детей.

Заведующая отделом службы по защите детей Аста Леонавичене сказала, что, узнав о смерти ребенка, специалисты поехали в табор, но не заметили никаких признаков насилия. Сначала казалось, что ребенок задохнулся. Позже судмедэксперты выяснили, что ребенка сильно били по животу.

Информации об избиении и смерти мальчика 2015 г.р. в сводках криминальных новостей не было. В настоящее время Вильнюсская окружная прокуратура расследует это убийство ребенка. Отцу мальчика предъявлены обвинения в убийстве близкого члена семьи. Он был задержан на две недели, но затем выпущен на свободу под подписку о невыезде, ему также запретили общаться с семьей. Сейчас ждут уточнения результатов данных о смерти ребенка.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок (2)

В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок
В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок, избитый отцом. Об этом происшествии обществу не сообщили, пишет Lietuvos rytas.

В Вильнюсе была избита 12-летняя девочка (8)

В Вильнюсе была избита 12-летняя девочка
28 января, в 19.30 ч. в Вильнюсе, в квартире одного из домов на ул. Калварию была избита малолетняя девочка, 2004 г.р.

Ужесточение закона пользы не принесло - жители Литвы по-прежнему ездят за рулем пьяные (34)

Ужесточение закона пользы не принесло - жители Литвы по-прежнему ездят за рулем пьяные
Полиция остановила пятерых пьяных водителей. Двое из них уже лишены прав за вождение в нетрезвом виде, один из водителей - мужчина без постоянного места жительства.

Ночью в Вильнюсе горели автомобили - подозревают поджог (11)

Ночью в Вильнюсе горели автомобили - подозревают поджог
Благодаря действиям мужчины удалось спасти два транспортных средства, стоявших поблизости.

Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве (6)

Šuliniuose šiemet labai mažai vandens
В Мариямполе задержаны двое мужчин, которых подозревают в совершении жестокого убийства.
Facebook друзья
Rambler's Top100