В новогоднюю ночь в столице били стекла и дрались

Ночью в Вильнюсе полиция фиксировала кражи и кровавые драки.

В новогоднюю ночь в столице было неспокойно. Первый вызов поступил на ул. Соду, 31 декабря, в 22.10 ч. По словам звонившего, в стоявшей на ул. Соду машине Fiat Ducato продавали наркотики.

Экипаж прибыл в указанное место, нашел автомобиль и находившихся в нем двух мужчин. Что они делали на стоянке, мужчины не смогли объяснить, поэтому полицейские обыскали машину. Во время первичного досмотра ничего связанного с наркотиками в машине не нашли, однако полицейские обнаружили заряженный боевой пистолет. Ни у одного из мужчин не было разрешения на ношение оружия, поэтому их отвезли на допрос в комиссариат.

После полуночи по Единому номеру помощи один за другим стали поступать вызовы. Не все сообщения подтвердились, однако информация о взломе в аптеку Camelia в Лаздинай было верным. Когда экипаж прибыл на место, выяснилось, что злоумышленники забрались внутрь и унесли кассовый аппарат. Вскоре один из взломщиков был задержан. Нанесенный ущерб уточняется.

Самый жуткий инцидент этой ночи имел место в самом центре Вильнюса около двух часов ночи - на площади им. В.Кудирки. По невыясненной причине мужчина, которого сейчас разыскивает полиция, повздорил с гражданином Индии и перерезал ему горло, а потом нанес ранение в область лица молодому человеку, который пытался его задержать. И гражданину Индии, и молодому человеку потребовалась помощь врачей. Их в больницу доставили на карете скорой помощи. Начато расследование.

Около 2.30 ч. к зданию Антимонопольной службы на ул. Йогайлос по вызову прибыли пожарные-спасатели , но следов пожара не обнаружили.

Около 4 ч. было получено сообщение о бытовом конфликте на Родунос кяляс. Там подрались два брата. Поскольку конфликт не был мирным, одного из них увезли в больницу, а другого в полицию.

Около 6 ч. было получено сообщение о том, что на ул. Вокечю, нетрезвый молодой человек пристает к девушке. Когда полиция приехала на место, девушки там уже не было, но агрессивный и явно нетрезвый молодой человек приставал к прохожим, пытался вызвать конфликтную ситуацию. После беседы с полицейскими молодому человеку разрешили ехать домой.