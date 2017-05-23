В Неменчине бойцы "Арас" задержали 12 вооруженных мужчин в камуфляжных комбинезонах

Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа сообщает, что около Неменчине была задержана группа из 12 мужчин в камуфляжных комбинезонах российского образца.

21 мая, утром, поступило сообщение о том, что в лесу, рядом с Неменчине, была замечена группа вооруженных мужчин. На место происшествия выехала полиция и бойцы антитеррористического отряда "Арас".

По словам пресс-секретаря Департамента полиции Рамунаса Матониса, в указанном месте были задержаны 12 мужчин с автоматическим оружием, на части из них были камуфляжные комбинезоны и майки российских десантников.

Позже выяснилось, что это было страйкбольное оружие, которое внешне ничем не отличается от настоящего. У каждого из мужчин с собой было по несколько экземпляров, некоторые с оптическим прицелом, у некоторых были самодельные взрывные устройства.

В домах некоторых из задержанных провели обыски, во время обысков было обнаружено нелегальное оружие, патроны и, возможно, самодельные взрывные устройства.

ГКП Вильнюсского округа начал расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия, взрывных устройств, патронов (253 ст. УК ЛР).