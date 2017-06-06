В Молетском районе в пруду утонул автомобиль с мужчиной и собакой

6 июня, в 10.19 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Молетском районе, в пруду на ул. Сленё, в деревне Соденай, вероятно, ночью утонул автомобиль. Звонивший не мог сказать, были ли в машине люди.

На место происшествия выехали спасатели, информацию передали полиции Утенского округа.

Около 11.04 ч. из пруда вытащили автомобиль Audi. В салоне машины обнаружили мертвых мужчину и собаку. Собака находилась на переднем сиденье рядом с хозяином

Выяснилось, что утонувший - житель Вильнюсского района (1966 г.р.). По предварительным данным, причиной несчастья могли стать проблемы водителя со здоровьем.Выяснилось, что перед тем, как автомобиль съехал в пруд, он 200-300 м ехал по полю, затем переехал канаву и съехал в пруд.