В Мажейкяйской больнице скончалась девочка, отравившаяся лекарствами

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ru.DELFI.lt
четверг, 2 февраля 2017 г. 09:20
Мажейкяйские врачи несколько часов боролись за жизнь девочки, к сожалению, спасти ее не удалось.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Департамент полиции информирует, что 1 февраля, около 5.35 ч. в Мажейкяйскую больницу, из дома на ул. Вентос, в Мажейкяй, привезли несовершеннолетнюю (2003 г.р.). По данным врачей, девочка отравилась лекарствами.

Врачи сообщили об инциденте в полицию.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь девочки, она скончалась в больнице в 7.30 ч.

По предварительным данным, девочка жаловалась на головную боль, она могла случайно отравиться лекарствами.

Ведется расследование.

Телефоны служб психологической помощи

Служба психологической помощиНомерВремя работы
Детская линия www.vaikulinija.lt116 111Ежедневно 11.00-21.00
Молодежная линия www.jaunimolinija.lt8 800 28888Круглосуточно
Линия надежды, помощь взрослым www.kpsc.lt8 800 60700Круглосуточно
Линия помощи женщинам8 800 66366I-V 10.00-21.00
Линия доверия (помощь на русском языке)8 800 77277I-V 16.00-20.00
Центр помощи семьям пропавших без вести8 800 26161 8 5 2773135I-V 8.00-16.00
Паневежский телефон помощи8 45 500965I-V 20.00-8.00
Кризисный центр Вильнюсского дома для женщин8 800 22008I-V 9.00-17.00
Центр развития ребенка8 5 275 75 64Круглосуточно


Звонки по линии 8-800 бесплатные

Психологическая помощь в Интернете

Детская линияРегистрация и обращение на сайте: http://www.vaikulinija.ltОтвет в течение двух дней
Молодежная линияРегистрация и обращение на сайте: http://jppc.lt/draugasОтвет в течение трех дней
Линия надеждыОбращение на сайте: http://paklausk.kpsc.ltОтвет в течение трех дней
Шяуляйская молодежная линияПисать по адресу: kasnutiko@yahoo.comОтвет в течение трех дней


Дополнительную информацию можно получить на сайте www.klausau.lt

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