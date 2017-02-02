В Мажейкяйской больнице скончалась девочка, отравившаяся лекарствами

Мажейкяйские врачи несколько часов боролись за жизнь девочки, к сожалению, спасти ее не удалось.

Департамент полиции информирует, что 1 февраля, около 5.35 ч. в Мажейкяйскую больницу, из дома на ул. Вентос, в Мажейкяй, привезли несовершеннолетнюю (2003 г.р.). По данным врачей, девочка отравилась лекарствами.

Врачи сообщили об инциденте в полицию.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь девочки, она скончалась в больнице в 7.30 ч.

По предварительным данным, девочка жаловалась на головную боль, она могла случайно отравиться лекарствами.

Ведется расследование.

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