В Мариямпольском районе натовский внедорожник столкнулся с VW Passat

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ru.DELFI.lt
вторник, 20 июня 2017 г. 14:21
20 июня, около полудня в Мариямпольском районе натовский внедорожник врезался в легковой автомобиль VW Passat, сообщает портал tv3.lt.
© Grupės "Kur stovi policija Marijampolėje" nuotr.

В ДТП пострадали три студентки, ехавшие в легковушке. Все они были доставлены в больницу. Опасность их жизни не грозит.

По предварительным данным, все девушки - студентки Мариямпольской коллегии.

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель военного внедорожника Hummer, который поворачивал со второстепенной дороги и не пропустил VW Passat.

Сообщение о ДТП поступило в 12.54 ч. Сообщалось, что в Мариямполе, на перекрестке ул. П.Армино и Марю столкнулись ехавший из Людвинаваса в сторону Мариямполе (главная дорога) VW Passat, в котором ехали 4 молодые женщины, и выехавший со второстепенной дороги военный Hummer, в котором ехали мужчина и женщина (военные).

По сведениям DELFI, военные прибыли в Литву из США.

Департамент стратегической коммуникации ЛА сообщает, что военный за рулем внедорожника был трезвым и в униформе. В ДТП попали военные, которые служат во 2-м батальоне Национальной гвардии Миннесоты. Этот батальон сейчас участвует в учениях "Железный волк 2017".

По данным представителя Минобороны, военные оказали пострадавшим девушкам первую помощь.

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