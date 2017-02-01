В Мариямполе поступило сообщение о насилии над ребенком

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ru.DELFI.lt
среда, 1 февраля 2017 г. 16:55
В Мариямполе социальный работник посетила стоявшую на учете семью и увидела, что у малолетней девочки под глазом - синяк. Об этом немедленно информировали полицию.
LSMU Kauno klinikos
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

Сообщение в полицию поступило 31 января, около 8.15 ч. Социальный работник сообщила, что в доме на ул. Р.Юкнявичяус она приехала к женщине (1995 г.р.), семья которой состоит на учете, и заметила, что под глазом у девочки (2016 г.р.) виден синяк.

Ребенка увезли в Мариямпольскую больницу, а оттуда для более тщательного обследования - в Каунасскую больницу.

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