В Мариямполе поступило сообщение о насилии над ребенком

В Мариямполе социальный работник посетила стоявшую на учете семью и увидела, что у малолетней девочки под глазом - синяк. Об этом немедленно информировали полицию.

Сообщение в полицию поступило 31 января, около 8.15 ч. Социальный работник сообщила, что в доме на ул. Р.Юкнявичяус она приехала к женщине (1995 г.р.), семья которой состоит на учете, и заметила, что под глазом у девочки (2016 г.р.) виден синяк.

Ребенка увезли в Мариямпольскую больницу, а оттуда для более тщательного обследования - в Каунасскую больницу.