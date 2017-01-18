В Мариямполе перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие

18 января, в 13.23 ч., по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Мариямполе, на перекрестке ул. Жемайтес и Гедимино, перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие.

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