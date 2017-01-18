В Мариямполе перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие

ru.DELFI.lt
среда, 18 января 2017 г. 14:07
18 января, в 13.23 ч., по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Мариямполе, на перекрестке ул. Жемайтес и Гедимино, перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие.
© Delfi skaitytojos Evelinos nuotr.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция, врачи скорой помощи.

ДТП произошло около магазина Lidl. По предварительным данным, после столкновения с легковым автомобилем перевернулся пассажирский микроавтобус Volkswagen компании Kautra, пострадали 6 человек.

Позже полиция Мариямполе уточнила обстоятельства ДТП. Автомобиль Opel Zafira, которым управлял трезвый житель Вилкавишкиса (1963 г.р.), ехал по ул. Жемайтес и, пересекая ул. Гедимино, возможно, не пропустил микроавтобус VW Crafter, которым управлял другой житель Вилкавишкиса (1955 г.р.), машины столкнулись.

По уточненным данным, в больницу увезли троих пострадавших: водителя и двоих пассажиров (также жителей Вилкавишкиса).

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