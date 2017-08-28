В Майшягале убита женщина, задержан подозреваемый

28 августа, утром, в квартире в Майшягале было обнаружено тело женщины со следами насилия. Полиция сообщает, что в убийстве подозревают соседа. Подозреваемый был задержан.
© Shutterstock nuotr.

Сообщение об убийстве поступило 28 августа, в 8.24 ч. Сообщалось, что в квартире дома на ул. Кемялё, в Майшягале, Вильнюсский район, было обнаружено тело женщины (1951 г.р.).

Подозреваемый в убийстве - сосед (1971 г.р.) был задержан.

Ведется расследование.

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