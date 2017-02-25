В лондонской школе ученицу из Литвы облили кислотой

Инцидент, во время которого пострадала девушка из Литвы, произошел в лондонской школе Sydney Russell. Подозреваемых полиция уже задержала, пишет Tiesa.

Полиция задержала троих школьников - 12, 13 и 15 лет, которые во время драки нанесли травмы другим ученикам школы. По данным источников, подозревают, что во время конфликта задержанные обливали других учеников кислотой, трое пострадавших с ожогами были доставлены в больницу. Самые серьезные травмы, по словам живущей в Лондоне Агне (настоящее имя редакции известно), получила ее дочь.

"Сейчас она уже дома, но надо каждый день ездить в больницу. Зрение восстановилось, но глазное дно выжжено, слезных каналов нет", – рассказала Агне, уточнив, что кислота попала ее дочери в глаз и на лицо.

Полицию в школу Sydney Russell вызвали 22 февраля после обеда, около 14 ч. Двоих задержанных полиция уже отпустила.