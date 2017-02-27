В Литве задержали 300 килограммов гашиша, который везли в Россию

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BNS
понедельник, 27 февраля 2017 г. 12:24
Криминалисты Управления расследований организованной преступности полиции Шяуляйского округа задержали грузовой автомобиль с более чем 300 килограммов гашиша.
© Šiaulių aps.VPK

Как сообщила в понедельник полиция Шяуляйского округа, это крупнейшая в этом году задержанная в Литве партия контрабандного гашиша, стоимость груза может достигать 3 млн. евро.

Принадлежащий одному шяуляйскому предприятию международных перевозок грузовой автомобиль Man на прошлой неделе был остановлен на погранпереходе Калварийос, он перевозил пустую пластиковую тару.

Транспортное средство решили проверить рентгеном. Рентген показал, что на дне грузовика может быть смонтирован хорошо замаскированный тайник, открыть его удалось только с помощью оборудования пожарных-спасателей. Из этого тайника был извлечен гашиш - брикетами по полтора-три килограмма.

По данным правоохраны, эти наркотики не предназначались для литовского рынка. Они должны были попасть из одного европейского государства на территорию России.

BNS
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