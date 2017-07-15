В Литве шесть человек осуждены за рекордную контрабанду наркотиков

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ru.DELFI.lt
суббота, 15 июля 2017 г. 12:49
Вильнюсский окружной суд на минувшей неделе (7 июля) объявил решение по делу о крупной контрабанде гашиша. Шестерых граждан Литвы обвиняли в организации банды, которая занималась крупной контрабандой наркотиков.
© Muitinės departamentas

Конфискованы два тягача, которые таможня остановила осенью 2012 и весной 2013 г. – в оборудованных в них тайниках пытались перевезти 1 тонну и 116 кг гашиша.

Такого количества наркотиков прежде не обнаруживали. Сначала, 2 октября 2012 г., в Медининкай задержали 391 кг гашиша. Наркотики были обнаружены в тягаче с полуприцепом, который вел транзитом через Литву испанские персики. Таможенники обнаружили в полу полуприцепа тайник, вскрыть его помогли пожарные-спасатели.

А в мае 2013 г. – в Лаворишкес снова задержали большой груз гашиша – 725 кг (это самое большое количество наркотиков, которое когда-либо было задержано на территории Литвы).

И на этот раз наркотики шли через Литву транзитом среди других товаров (овощей и фруктов). В полуприцепе обнаружили хитрый тайник с пневматическим оборудованием. Однако на этот раз таможенники сами сумели вскрыть тайник при помощи обнаруженных в тягаче компрессора и пневматического подъемника.

Общая примерная стоимость обоих грузов на "черном рынке" по ценам того времени – больше 11 млн. евро. В ходе расследования выяснили, что гашиш везли из Испании. Криминалисты выяснили, что действовала группировка контрабандистов, которая для прикрытия открыла компанию по логистике. Для перевозки наркотиков были оборудованы тайники, водителям за перевозку платили 2000 евро.

Расследованием управляла Вильнюсская окружная прокуратура. Организатора – каунасца Р.П. приговорили к 13 годам лишения свободы. Другие члены группировки – вильнюсец Д.Б.. житель Лентвариса Д.П., паневежец Ж.Н. и житель Шакяйского района Р.Т. были приговорены к 12 годам лишения свободы.

Вильнюсцу С.Й., который перебивал номера на тягачах, суд назначил штраф в размере 1883 евро.

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