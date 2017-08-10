В Литве раскрыта сеть торговли людьми: украинцев продавали в Англию

Литовские пограничники с зарубежными коллегами раскрыли международную сеть торговли людьми - в ходе расследования установлено, что приехавших в Литву украинцев собирались вывозить для принудительного труда в Соединенное Королевство.

В понедельник вечером сотрудники Отдела организации криминальной разведки Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) вместе с коллегами из Подразделения береговой охраны задержали в Шяуляйском и Мажейкском районах трех граждан Литвы и одного гражданина Украины.

Как сообщила в четверг СОГГЛ, последний, согласно имеющимся данным, является главным организатором незаконной схемы переправки людей в Соединенное Королевство. Граждане Литвы помогали украинцу и осуществляли переправку людей за рубеж. Возраст задержанных - от 41 года до 50 лет.

На этой неделе сотрудники СОГГЛ провели обыски в принадлежащих задержанным лицам жилых помещениях, а также в нежилых помещениях в Шяуляйском и Мажейкском районах. При обысках найдены девять нелегально доставленных граждан Украины.

По данным пограничников, этих украинцев планировалось незаконно вывезти за рубеж, а также, воспользовавшись их уязвимостью, использовать для принудительного физического труда в рабских условиях. Украинские правоохранители также информировали, что при обысках на Украине были найдены нелегально хранившееся огнестрельное оружие и поддельные документы, которые предположительно использовались для переправки людей за рубеж.