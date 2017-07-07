Ему оказана первая медицинская помощь, вызвана скорая помощь, раненый доставлен в Каунасскую клинику. Угрозы для жизни солдата нет.

Инцидент произошеел в месте для курения на территории учебного полка, у призывника повреждены три пальца правой руки.

По данным министерства, несчастный случай произошел примерно в 6.45 час., когда рядовой военнослужащий обязательной начальной военной службы А. В.подорвал неустановленное устройство.

Поиски 5-летнего мальчика продолжаются: полиция Латвии призывает жителей делиться информацией Госполиция Латвии повторно обращается к жителям не оставаться равнодушными к беде и помочь в поисках пропавшего без вести 5-летнего Ивана Берладина. Полиция просит всех делиться информацией об обстоятельствах исчезновения ребенка, а также о людях, которые могут быть с этим связаны.

В Литве при подрыве взрывного устройства ранения получил призывник В пятницу утром в Механизированном пехотном батальоне им. князя Вайдотаса Вооруженных сил (ВС) Литвы при подрыве устройства неясного происхождения получил ранения солдат срочной службы, сообщило Минобороны.

Дело о пропавшем в Лиепае мальчике: у следователей две главные версии Поиски пропавшего в Лиепае несколько дней назад пятилетнего Ивана Берладина пока не увенчались успехом. Надежды найти ребенка живым почти не осталось. У ведущих дело об исчезновении мальчика следователей сейчас две главные версии — с Иваном произошло несчастье или он стал жертвой сознательного или случайного преступления, сообщает Госполиция. К расследованию уже подключены сотрудники криминального розыска и отдела убийств.