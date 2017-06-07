В Литве к поискам вероятных убийц тюленей привлечены полиция и пограничники

К поискам тех, кто мог убить более двадцати тюленей, занесенных в Красную книгу, литовские работники природоохранного ведомства привлекли сотрудников погранохраны и полиции, сообщило в среду Министерство по вопросам окружающей среды. Мертвые тюлени были найдены в апреле.

"Мы объявили войну охотникам на тюленей - утверждает в сообщении директор Клайпедского регионального департамента охраны окружающей среды Андрюс Кайрис. - Нам помогают сотрудники полиции и Службы охраны госграницы Литвы, в прибрежной зоне находятся их камеры наблюдения. За два последних месяца только на участке Каркле - Швянтойи было обнаружено рекордно большое число погибших тюленей - 20. Большинство из них, на наш взгляд, погибло от пуль, хотя подтвердить это нелегко из-за разлагающихся в воде тел".

У экологов вызывает обеспокоенность то, что в этом году на побережье к берегу прибило 26 трупов тюленей. По данным Клайпедского регионального департамента охраны окружающей среды, на телах всех тюленей есть насильственные раны.

Клайпедские работники сферы защиты природы стали наблюдать за побережьем уже некоторое время назад. По словам А. Кайриса, проверяется версия, что охотиться на этих исчезающих в Литве млекопитающих могут рыбаки, поэтому информация передана сотрудникам Службы рыбного хозяйства, контролирующим коммерческий лов рыбы в Балтийском море.

Сотрудники природоохранного ведомства уже несколько раз проверяли владельцев предприятий, ведущих лов рыбы в этом районе, на предмет незаконного хранения охотничьего оружия, однако оно не было обнаружено и в ходе последней такой проверки в минувшее воскресенье. За незаконную охоту на тюленя грозит административная ответственность - штраф в размере от 800 до 1800 евро. Кроме того, полагается возместить причиненный природе урон на сумму 1285 евро.

Когда три года назад имела место похожая ситуация, возникло мнение, что трупы серых тюленей Балтийское море приносит к литовскому побережью из Швеции, где узаконена профессиональная охота на тюленей. И тем не менее эта версия, как и выдвинутые самими рыбаками подозрения в отношении латвийских рыбаков, впоследствии была опровергнута.