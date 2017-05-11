В Литве аварийно приземлился вертолет с гражданином Латвии на борту

Вечером 9 мая под литовским городом Пакруойис (Шауляйский уезд) аварийную посадку совершил вертолет, который направлялся из Польши в Латвию. На борту находились 44-летний латвийский пилот и 41-летний пассажир (гражданин Германии).

По данным литовских СМИ, причиной экстренной посадки стал сильный снег. Примечательно, что небольшой вертолет приземлился во дворе частного хозяйства, 75-летняя владелица которого долго не могла поверить своим глазам.

В скором времени на место происшествия прибыли полицейские, получившие информацию от районного центра управления полетами. Проверив и установив, что пилот трезв, люди не пострадали, а законодательство не нарушено, стражи порядка признали инцидент исчерпанным.

Оба путешественника решили продолжать путь в Латвию, выбрав другой вид транспорта: они вызвали такси и отправились в Ригу, попросив хозяев хутора присмотреть за вертолетом до их возвращения.