В лесу под Друскининкай обнаружили плантацию конопли

8 августа полиция Друскининкай задержала жителя города, который выращивал запрещенные растения - коноплю. 41-летний мужчина выращивал коноплю в лесу между Друскининкай и деревней Грутас.

О "плантации" полиция уже знала и наблюдала за этим местом, поскольку хотела выяснить, кто за ней присматривает.

Полиция выяснила, что за коноплей ухаживал житель Друскининкай. В замаскированном и солнечном месте он постоянно поливал коноплю и вносил удобрения. На "плантацию" мужчина приезжал на своем автомобиле, он оставлял его немного в стороне и притворялся грибником.

Полиция застала мужчину, когда он поливал коноплю, однако, заметив полицейских, он бросил лейку и бросился бежать, оставив машину в лесу. Позже полицейские задержали мужчину у него дома.

В общей сложности в лесу полицейских обнаружили 29 запрещенных растений, а дома у мужчины полицейские обнаружили одно растение высотой 180 см, а также различные средства и удобрения для выращивания конопли.

Начато расследование по 1 ч. 265 ст УК ЛР. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.