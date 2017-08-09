В лесу под Друскининкай обнаружили плантацию конопли

 (3)
ru.DELFI.lt
среда, 9 августа 2017 г. 16:15
8 августа полиция Друскининкай задержала жителя города, который выращивал запрещенные растения - коноплю. 41-летний мужчина выращивал коноплю в лесу между Друскининкай и деревней Грутас.
© Alytaus apskr. VPK

О "плантации" полиция уже знала и наблюдала за этим местом, поскольку хотела выяснить, кто за ней присматривает.

Полиция выяснила, что за коноплей ухаживал житель Друскининкай. В замаскированном и солнечном месте он постоянно поливал коноплю и вносил удобрения. На "плантацию" мужчина приезжал на своем автомобиле, он оставлял его немного в стороне и притворялся грибником.

Полиция застала мужчину, когда он поливал коноплю, однако, заметив полицейских, он бросил лейку и бросился бежать, оставив машину в лесу. Позже полицейские задержали мужчину у него дома.

В общей сложности в лесу полицейских обнаружили 29 запрещенных растений, а дома у мужчины полицейские обнаружили одно растение высотой 180 см, а также различные средства и удобрения для выращивания конопли.

Начато расследование по 1 ч. 265 ст УК ЛР. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В лесу под Друскининкай обнаружили плантацию конопли (3)

В лесу под Друскининкай обнаружили плантацию конопли
8 августа полиция Друскининкай задержала жителя города, который выращивал запрещенные растения - коноплю. 41-летний мужчина выращивал коноплю в лесу между Друскининкай и деревней Грутас.

В Старом городе Риги произошел вооруженный захват гостиницы (5)

В Старом городе Риги произошел вооруженный захват гостиницы
В ночь на 9 августа в помещения гостиницы Hotel Garden Palace в Старом городе Риги (Вецриге), на ул. Грециниеку, 28, вломились вооруженные люди.

В Клайпеде таможенники задержали 600 кг кокаина: получатель - в России (26)

В Клайпеде таможенники задержали 600 кг кокаина: получатель - в России
В Клайпеде задержана одна из самых крупных в истории Литвы партия кокаина - более 600 кг, сообщила в среду Клайпедская территориальная таможня.

Литовские пограничники не впустили 26 моряков из Москвы (28)

Литовские пограничники не впустили 26 моряков из Москвы
Пограничники в Каунасском аэропорту не впустили в Литву прибывших из Москвы 26 украинских и российских моряков. Поскольку у иностранцев были не в порядке документы, им пришлось менять маршрут. Они отбыли в Мавританию.

В Вильнюсе полиция искала малолетних детей (3)

В Вильнюсе полиция искала малолетних детей
7 августа в Вильнюсе пропали Доминикас Вайшвила с Даниэлюсом Жандаускасом. Дети около 13.30 ч. ушли со двора на ул. Львово и до сих пор не вернулись. Полиция просила общество о помощи в поисках детей.
Facebook друзья