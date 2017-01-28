В Лаздияй за насилие над ребенком задержан бывший сотрудник полиции

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ru.DELFI.lt
суббота, 28 января 2017 г. 12:53
В Лаздияй в насилии над малолетним ребенком подозревают бывшего многолетнего сотрудника Лаздияйской полиции, а сейчас пенсионера системы МВД – Видаса Сораку.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

В момент задержания мужчина был пьян. Его закрыли в арестантскую. Сорака ушел на пенсию несколько лет назад.

По данным Алитусской полиции, вызов в многоквартирный дом в центре города поступил 27 января, в 17 ч. В социальной квартире в этом доме проживает семья пострадавшего 10-летнего ребенка.

Полицию вызвала мать пострадавшего ребенка. Женщина рассказала полицейским, что к ним в квартиру пришел живущий на той же лестничной клетке Сорака, стал упрекать ее 10-летнего сына в том, что тот несколько дней назад испортил его мобильный телефон.

Мужчина схватил ребенка за руку и ударил об стену.

Специалист службы по защите прав ребенка Даля Касюлёнене 28 января сказала DELFI, что им о насилии сообщила полиция.

"Мне звонили из полиции, сообщили об акте насилия. Когда мы поехали к пострадавшему, он находился в больнице, на осмотре у врачей, они констатировали незначительные повреждения, царапины, после осмотра ребенка отпустили домой. Мальчик находится дома, подозреваемый задержан. На момент задержания он был пьян", - сказала специалист.

Полиция расследует обстоятельства происшествия. Мальчик растет в неполной семье, его и еще двоих младших детей воспитывает одна мать.

Женщина живет в социальной квартире. Из-за нехватки социальных навыков несколько лет назад эта семья оказалась на учете у социальных работников.

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