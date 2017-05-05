В Лаворишкес по подозрению в контрабанде задержан гражданин Беларуси

Криминальная таможенная служба и сотрудники Вильнюсской СОГГ 4 мая в Лаворишкес задержали тягач из Беларуси, в полуприцепе которого было спрятано 57 000 пачек сигарет. Подозрения вызвал как "пустой" тягач, так и водитель, который выехал в свой первый рейс.

Гражданин Беларуси А.Х. на Renault приехал в Лаворишкес 4 мая. Полуприцеп был пустой. Водитель сказал, что едет за грузом.

Мужчина недавно устроился на работу в одну белорусскую компанию, это был первый его рейс. Это вызвало подозрение, поэтому пограничники решили проверить полуприцеп при помощи рентгеновского оборудования. –В потолке полуприцепа Renault нашли тайник, в котором было 57 497 пачек сигарет NZ Gold Super Slims с белорусскими бандеролями. Общая их стоимость со всеми налогами - 166 000 евро.

Криминалисты задержали водителя на двое суток. За перевозку контрабанды, незаконное хранение акцизных товаров и попытку совершить преступление было начато расследование. Гражданину Беларуси грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.