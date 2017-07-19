В Латвию из Литвы поставляли фальшивый Ariel и Persil

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rus.DELFI.lv
среда, 19 июля 2017 г. 17:28
В Литве предотвращена деятельность подпольного производства бытовой химии. Как отмечают в правоохранительных органах, нелегальная производственная линия действовала в городе Мажейкяй, часть товара отправлялась на реализацию в Латвию.
nelegalus skalbimo miltelių fabrikas

Во время обыска полиция нашла и изъяла оборудование для производства стирального порошка, пластиковые контейнеры, этикетки, упаковки с расфасованным поддельным товаром, выдаваемым за бренды Ariel и Persil (всего около 5 тонн). По предварительным данным, завод функционировал около года.

Следствие продолжается.

nelegalus skalbimo miltelių fabrikas
nelegalus skalbimo miltelių fabrikas
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nelegalus skalbimo miltelių fabrikas
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