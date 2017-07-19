Во время обыска полиция нашла и изъяла оборудование для производства стирального порошка, пластиковые контейнеры, этикетки, упаковки с расфасованным поддельным товаром, выдаваемым за бренды Ariel и Persil (всего около 5 тонн). По предварительным данным, завод функционировал около года.

В Литве предотвращена деятельность подпольного производства бытовой химии. Как отмечают в правоохранительных органах, нелегальная производственная линия действовала в городе Мажейкяй, часть товара отправлялась на реализацию в Латвию.

В Латвию из Литвы поставляли фальшивый Ariel и Persil

Женщина в центре Риги сожгла свидетельство о разводе В минувший вторник сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в парк Кронвалда в центре города, где некая женщина развела костер.

В Латвию из Литвы поставляли фальшивый Ariel и Persil В Литве предотвращена деятельность подпольного производства бытовой химии. Как отмечают в правоохранительных органах, нелегальная производственная линия действовала в городе Мажейкяй, часть товара отправлялась на реализацию в Латвию.

В Вильнюсе задержан самый пьяный в этом году водитель 18 июля, в 12.16 ч. в Вильнюсе, на ул. Укмергес, полиция остановила автомобиль Audi 80, которым управлял нетрезвый (4,21 промилле) мужчина (1989 г.р.).

Марцинкус: более активная борьба с контрабандой сократилa бы теневой рынок сигарет Литва по-прежнему лидирует в Евросоюзе по объему нелегального рынка сигарет, а исполнительный директор Ассоциации производителей табака Арнас Марцинкус считает, что наиболее эффективной была бы активная борьба с контрабандой.