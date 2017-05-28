В Латвии задержаны разыскиваемые властями США подозреваемые в киберпреступлениях

С учетом того факта, что следствие до сих пор продолжается, а обвинения выдвинуты американской стороной, более подробная информация по этому делу пока не предоставляется. Также пока не раскрываются детали дела и гражданство задержанных.

Также полиция пока не сообщает, была ли проведена запланированная операция с привлечением американских коллег или же разыскиваемых задержали случайно. Вопрос о выдаче задержанных решает Генпрокуратура Латвии.

Напомним, в 2012 году в Риге по подозрению в киберпреступлениях был задержан Денис Чаловский. Латвия выдала его США, где он получил срок, а затем вернулся обратно в страну.